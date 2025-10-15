Дубль Криштиану Роналду — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Португалия — Венгрия

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Венгрии в матче 4-го тура группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2026. Встреча, которая прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, завершилась со счётом 2:2.

Видеообзор матча:

вПрава на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В составе португальской команды дубль оформил 40-летний Криштиану Роналду, который отличился на 22-й и 45+3-й минутах, забив свои 947-й и 948-й голы в карьере. Форвард установил рекорд по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира (41 мяч). У венгров отличились Адам Салаи (8) и Доминик Собослаи (90+1).

Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса набрала 10 очков и возглавляет таблицу группы Е. Венгрия, которую возглавляет Марко Росси, с пятью очками идёт второй.