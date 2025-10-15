Дубль Криштиану Роналду — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Португалия — Венгрия

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Венгрии в матче 4-го тура группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2026. Встреча, которая прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, завершилась со счётом 2:2.
Видеообзор матча:
вПрава на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В составе португальской команды дубль оформил 40-летний Криштиану Роналду, который отличился на 22-й и 45+3-й минутах, забив свои 947-й и 948-й голы в карьере. Форвард установил рекорд по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира (41 мяч). У венгров отличились Адам Салаи (8) и Доминик Собослаи (90+1).
Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса набрала 10 очков и возглавляет таблицу группы Е. Венгрия, которую возглавляет Марко Росси, с пятью очками идёт второй.
- 15 октября 2025
-
14:02
-
14:00
-
13:47
-
13:46
-
13:32
-
13:26
-
13:12
-
13:11
-
13:09
-
13:07
-
12:54
-
12:46
-
12:36
-
12:25
-
12:16
-
12:05
-
12:02
-
11:54
-
11:52
-
11:47
-
11:37
-
11:31
-
11:15
-
11:11
-
11:10
-
10:50
-
10:49
-
10:44
-
10:43
-
10:36
-
10:30
-
10:16
-
10:13
-
10:02
-
09:52