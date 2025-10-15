Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» выпустил новый комплект формы совместно с EA Sports FC

«Манчестер Сити» совместно с EA Sports FC и Puma выпустил новый комплект формы. Его особенностью стал NFC-чип, вшитый в эмблему английского клуба. Он позволяет покупателям получить доступ к эксклюзивному контенту в игре EA Sports FC 26.

«В основе дизайна формы лежит треугольник — мощный символ бренда FC и его продукции, напоминающий стиль «Сити» и его прекрасную игру. Форма, выполненная в ярком зелёном оттенке, который отсылает к фирменной эстетике EA Sports FC, объединяет физические и цифровые аспекты.

Темно-зелёная основа формы дополнена бирюзовой и металлической треугольной графикой, светло-зелёным воротником с круглым вырезом, металлическим котом Puma и NFC-чипом, видимым в центре металлической эмблемы «Манчестер Сити», – сообщают «горожане» на своём официальном сайте.

