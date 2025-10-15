Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Губерниев: мы наблюдаем крах некогда великой команды «Торпедо»

Губерниев: мы наблюдаем крах некогда великой команды «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о московском «Торпедо». Сегодня, 15 октября, чёрно-белые объявили об увольнении Дмитрия Парфёнова с должности главного тренера первой команды и о возвращении Олега Кононова.

«Мне кажется, самолёт с гордой надписью «Торпедо» вышел на закритические углы атаки, попал в плоский штопор и листочком приближается к земле, к сожалению. Не дай бог такое нам всем пережить. Это метафора — фигура речи.

Знаете, как сказал поэт: на словах он — Лев Толстой, а на деле — торпедовец простой. Мы просто видим крах некогда великой команды. И это уже даже не смешно, это грустно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Лиги Pari. Кононов вернулся в московский клуб спустя два месяца после увольнения.

