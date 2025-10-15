Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Агкацев: с радостью проведу всю карьеру в «Краснодаре», если не скажут: «Спасибо, не надо»

Вратарь сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, готов ли он провести всю профессиональную карьеру в своём нынешнем клубе.

«Если придёт хорошее предложение от европейского клуба, которое устроит и меня, и «Краснодар», мы сядем и будем думать. Если его не будет, с огромным удовольствием проведу всю карьеру в «Краснодаре». Конечно, если буду нужен там. Может, через год мне скажут: «Спасибо, не надо». Но переход в другой российский клуб пока не представляю», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Агкацев является воспитанником «быков». В составе чёрно-зелёных он провёл 50 матчей в Российской Премьер-лиги. Нынешний контракт 23-летнего голкипера действует до 2029 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 8 млн.

