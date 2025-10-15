Анатолий Бышовец: больно за «Торпедо», клуб играет очень большую роль в моей жизни

Известный отечественный экс-футболист, а ныне тренер Анатолий Бышовец высказался о ситуации в московском «Торпедо», которое идёт на последнем месте в Лиге Pari (Первой лиге). Он рассказал, что его объединяет с автозаводским клубом.

«Торпедо» играет очень большую роль в моей жизни и в моём становлении как футболиста. Мне пришлось играть с такими выдающимися торпедовцами, как Стрельцов и Воронин. Я играл против Шустикова, Иванова и остальных. Это наглядные примеры стремления к идеалу. Меня и «Торпедо», а ещё киевское «Динамо» объединяет Маслов. Это тренер, который создал «Торпедо» и «Динамо» Киев. Трижды чемпионы при Маслове, это большое счастье. В сборной были торпедовцы.

Мне больно за то, что сейчас происходит с клубом. Осуждать нынешние решения руководства «Торпедо» не могу. Но вижу непоследовательность — не думаю, что возвращение Кононова будет правильным. Для меня приход нового тренера — всегда новые требования, новый вызов. Игрокам нужно соответствовать новым критериям, это всегда подъём и желание доказывать. Я считаю, что можно позвать Игоря Колыванова: опыт игрока, тренера, влияние итальянского футбола и отличные человеческие качества. А где результат у того же Кононова? У него была возможность доказать, и не только в «Торпедо», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.