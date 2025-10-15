Скидки
Главная Футбол Новости

Тебас и Лапорта проигнорировали игроков, чтобы организовать матч в США — AS

Тебас и Лапорта проигнорировали игроков, чтобы организовать матч в США — AS
Представители Ла Лиги, «Барселоны» и «Вильярреала» проигнорировали встречу с капитанами команд для обсуждения матча в США. Об этом сообщает AS. Напомним, ранее стало известно, что встреча 17-го тура чемпионата Испании между командами пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами.

По информации издания, президенты «жёлтой подводной лодки» и сине-гранатовых Фернандо Роч и Жоан Лапорта, а также руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас не явились на собрание, чтобы перенести встречу на даты, когда игроки будут играть или тренироваться. По их мнению, это затруднит участие капитанов в принятии решения.

При этом капитаны команд хотят получить информацию о том, как будут реализованы их права в рамках соглашения, подписанного с Ла Лигой, как будут распределены средства, а также как часто и когда будут сыграны подобные матчи.

