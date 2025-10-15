Скидки
19:30 Мск
Футбол Новости

Черчесов — о ситуации между Сперцяном и Ндонгом: не хочу кому-то доверять или не доверять

Черчесов — о ситуации между Сперцяном и Ндонгом: не хочу кому-то доверять или не доверять
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что не собирается самостоятельно разбираться в ситуации с участием защитника грозненского клуба Усмана Ндонга и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. На 81-й минуте матча 11-го тура Мир РПЛ возник конфликт между защитником «Ахмата» и хавбеком «Краснодара», после игры футболист грозненцев обвинил игрока южан в оскорблении по расовому признаку.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

— Вы сказали, что ситуацию Сперцяна и Ндонга рассудить может только КДК. Но неужели у вас нет к кому‑то из футболистов чуть большей веры в этой ситуации, чем к другому?
— Это тот случай, когда два футболиста, два мужчины что‑то выясняли и только они могут знать, что там случилось. Не хочу кому‑то доверять или не доверять. КДК всё решит.

— Вы видели видео Сперцяна, где он говорит, что как человек, родившийся на Кавказе, просто не мог сказать таких слов?
— Я ничего не смотрел. Я разговаривал сам с ним по телефону. Мне не надо его интервью смотреть. Ещё раз говорю, Григорьянц будет прав, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

