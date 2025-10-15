Скидки
Губерниев иронично отреагировал на решение руководства «Торпедо» вернуть Кононова

Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возвращении Олега Кононова на пост главного тренера московского «Торпедо». Ранее экс-тренер «Спартака» возглавлял автозаводцев с января 2024 года по август 2025-го.

«Кононов тут ни при чём. Он остался без работы — его позвали на работу. Вопрос, так сказать, по классике: а судьи-то кто? В том смысле — кто эти прекрасные люди, которые принимают такие гениальные управленческие решения?

Как говорится, найти бы их телефоны и консультироваться. Путь к успеху — они могут читать лекции по всему миру», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 14 туров Лиги Pari «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

