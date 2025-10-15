Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деян Станкович отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны сборной Сербии

Деян Станкович отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны сборной Сербии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал фигурирующие в СМИ слухи, что к нему проявляет интерес сборная Сербии. 12 октября Футбольный союз Сербии объявил, что 60-летний специалист Драган Стойкович подал в отставку с должности главного тренера национальной команды.

— Как вы воспринимаете информацию, в которой вас упоминают как будущего тренера сборной Сербии?
— Во-первых, логично, что меня упоминают в СМИ, когда речь идёт об этой должности, я же тренер, верно? Но сейчас я вижу себя исключительно тренером, но не сборной, для этого ещё слишком рано. Не знаю, понимаете ли вы меня…

Для меня важно быть предельно чётким в своём ответе, поэтому на этот раз я также скажу, что работа главного тренера сборной — моя цель и большое желание. Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня. «Маракана» переполнена, 50 тысяч болельщиков, звучит гимн страны… Когда-нибудь я обязательно это испытаю, но сейчас я тренер в клубе, у меня контракт со «Спартаком», — приводит слова Станковича Kurir.

Станкович работает в «Спартаке» с лета 2024 года.

Материалы по теме
Овчинников: для «Спартака» уход Станковича в сборную без компенсации был бы счастьем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android