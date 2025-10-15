Деян Станкович отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны сборной Сербии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал фигурирующие в СМИ слухи, что к нему проявляет интерес сборная Сербии. 12 октября Футбольный союз Сербии объявил, что 60-летний специалист Драган Стойкович подал в отставку с должности главного тренера национальной команды.

— Как вы воспринимаете информацию, в которой вас упоминают как будущего тренера сборной Сербии?

— Во-первых, логично, что меня упоминают в СМИ, когда речь идёт об этой должности, я же тренер, верно? Но сейчас я вижу себя исключительно тренером, но не сборной, для этого ещё слишком рано. Не знаю, понимаете ли вы меня…

Для меня важно быть предельно чётким в своём ответе, поэтому на этот раз я также скажу, что работа главного тренера сборной — моя цель и большое желание. Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня. «Маракана» переполнена, 50 тысяч болельщиков, звучит гимн страны… Когда-нибудь я обязательно это испытаю, но сейчас я тренер в клубе, у меня контракт со «Спартаком», — приводит слова Станковича Kurir.

Станкович работает в «Спартаке» с лета 2024 года.