Станкович ярко отреагировал на слухи о своей отставке из «Спартака»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ярко отреагировал на слухи о своей отставке из московского клуба. Он заявил, что его точно не заменят на тренерском мостике красно-белых.

— Про ваше увольнение постоянно упоминают в России, почему?
— То же самое может случиться с Кристианом Киву в «Интере», Игором Тудором, Симоне Индзаги … Это нормально. Проблема лишь в том, что о моей смене говорят анонимные люди в СМИ. Никто не знает, кто эти люди. Мне нравится говорить о них, что они «хорошие люди». И если бы я боялся воробьёв, я бы носил рогатку в кармане. Меня точно не заменят. Вы знаете, у кого и нож, и торт. Но, честно говоря, у меня с этим нет проблем. Я сказал об этом чётко и громко руководству клуба, — приводит слова Станковича Kurir.

