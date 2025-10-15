Скидки
Станкович назвал игроков «Спартака», чьим прогрессом особенно доволен

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович назвал игроков красно-белых, чей прогресс его особенно порадовал.

«Мы все вместе боремся за «Спартак». Это все мои верные бойцы. Я никогда не делю игроков на иностранцев и местных, однако очень доволен прогрессом Угальде и Умярова», — приводит слова Станковича Kurir.

Наиль Умяров в нынешнем сезоне провёл за столичный клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Помимо этого, полузащитник дебютировал в сборной России в матче с Ираном (2:1). Манфред Угальде в 13 играх забил четыре гола. Минувшим летом в переходе нападающего был заинтересован «Фейеноорд».

