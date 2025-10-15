Деян Станкович раскрыл, в каких он отношениях с руководством «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович раскрыл, в каких отношениях он находится с руководством московского клуба. По словам серба, у него фантастические отношения с боссами красно-белых — он благодарен людям, которые пригласили его в «Спартак».

— Есть ли у вас поддержка руководства «Спартака»?

— Отношения с руководством «Спартака» просто фантастические! У меня прекрасные отношения с людьми, с которыми я работаю больше всего. Там всё в идеальном порядке. Я безмерно благодарен им за возможность возглавить этот клуб… У меня никогда не возникнет проблем с теми, кто привёл меня сюда, — приводит слова Станковича Kurir.