Станкович высказался о негативном отношении к нему со стороны общественности в России

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, почему в России к нему относятся крайне негативно. Сербский специалист возглавил красно-белых летом 2024 года. Действующий контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до 2027-го.

— Почему в России к вам уже долгое время крайне негативное отношение общественности?
— Единственная причина негативного отношения ко мне российской публики — то, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране, — приводит слова Станковича Kurir.

Отметим, что после 11 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков.

