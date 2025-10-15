Разгром и красивый гол — в видеообзоре матча отбора ЧМ-2026 Италия — Израиль
Накануне состоялся матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Италии и Израиля. Игра проходила на стадионе «Блюэнерджи» в Удине. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Израиль
1:0 Ретеги – 45+2' 2:0 Ретеги – 74' 3:0 Манчини – 90+3'
Видеообзор матча:
Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
На 45+2-й минуте нападающий сборной Италии Матео Ретеги открыл счёт в игре, забив с пенальти. На 74-й минуте он оформил дубль. В компенсированное ко второму тайму время защитник Джанлука Манчини довёл счёт до разгромного.
В следующем туре квалификации сборная Италии встретится с Молдавией (13 ноября). Израиль также сыграет с Молдавией, но 16 ноября.
