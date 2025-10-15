Тренер «Спартака» Станкович высказался о взаимоотношениях с коллегами в России

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал про свои отношения с коллегами в России.

«Я также хотел бы подчеркнуть отношения с моими коллегами здесь, в России. У меня нет проблем ни с кем из них и никогда не было. Наоборот. Когда я разговариваю с ними, я получаю от них поддержку», — приводит слова Станковича Kurir.

Станкович работает наставником красно-белых с лета 2024 года. После 11 туров Мир Российской Премьер-Лиги столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков. Сербский специалист на протяжении месяца не мог присутствовать в технической зоне команды из-за удаления в матче 8-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (2:2).