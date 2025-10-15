«Не терплю несправедливости». Станкович — о своей эмоциональности во время игр «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил свою эмоциональность во время игр с участием красно-белых. Станкович работает в «Спартаке» с 2024 года. После 11 туров Мир РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков.

— Российские журналисты часто критикуют ваше поведение и бурные реакции. Они говорят, что вам стоит нанять кого-то, кто поможет вам контролировать эмоции и справляться со стрессом...

— Я не терплю несправедливости, поэтому и реагирую. Если что-то идёт не так и не идёт нам во вред, ладно, я пойму это. Но когда это повторится, как я могу не отреагировать? И я знаю, что Милорад Мажич — хороший человек, 100 процентов.

Я читал его заявление о том, что он тренирует свою судейскую команду, а я работаю со своей командой. И я полностью с этим согласен. Но после ошибок членов его команды во вред «Спартаку» я могу потерять работу, а десять семей останутся без дохода, мы сразу же понесём ответственность. И поэтому ему будет гораздо легче решить проблему внутри своей команды, — приводит слова Станковича Kurir.