Станкович объяснил, почему его критикуют больше Семака и Карпина

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил, почему в российских СМИ его критикуют и отправляют в отставку чаще, чем Сергея Семака из «Зенита» и Валерия Карпина из «Динамо».

— Российские СМИ не пишут и половины от того, что пишут о вас, об увольнении Семака или Карпина, хотя их команды показывают плохие результаты. Почему так?
— Я уже ответил на этот вопрос. Я цель, потому что я иностранец! А «Спартак» — потому что это большой клуб, любимый огромным количеством людей, — приводит слова Станковича Kurir.

Напомним, по итогам 11 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице.

