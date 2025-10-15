Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Пять голов — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 между Англией и Латвией

Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Латвии и Англии. Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Даугава» (Рига, Латвия). В качестве главного арбитра матча выступил Анастасиос Сидиропулос (Греция).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Гордон – 26'     0:2 Кейн – 44'     0:3 Кейн – 45+4'     0:4 Тонишев – 58'     0:5 Эзе – 86'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Энтони Гордон на 26-й минуте вывел гостей вперёд, Гарри Кейн на 44-й минуте удвоил преимущество команды, а на 45+4-й Кейн реализовал пенальти. Максим Тонишев на 58-й минуте отметился автоголом. На 86-й минуте Эберечи Эзе забил пятый мяч англичан в этой игре.

После этой игры сборная Латвии с пятью очками расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице группы К, национальная команда Англии с 18 очками находится на первой строчке.

