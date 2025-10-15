Пять голов — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 между Англией и Латвией

Накануне состоялся матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Латвии и Англии. Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Даугава» (Рига, Латвия). В качестве главного арбитра матча выступил Анастасиос Сидиропулос (Греция).
Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Энтони Гордон на 26-й минуте вывел гостей вперёд, Гарри Кейн на 44-й минуте удвоил преимущество команды, а на 45+4-й Кейн реализовал пенальти. Максим Тонишев на 58-й минуте отметился автоголом. На 86-й минуте Эберечи Эзе забил пятый мяч англичан в этой игре.
После этой игры сборная Латвии с пятью очками расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице группы К, национальная команда Англии с 18 очками находится на первой строчке.
