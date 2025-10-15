Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Станкович ответил, сможет ли он выиграть чемпионство со «Спартаком»

Станкович ответил, сможет ли он выиграть чемпионство со «Спартаком»
Аудио-версия:
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, сможет ли он привести красно-белых к победе в Российской Премьер-Лиге.

— Насколько важно для вас выиграть чемпионство со «Спартаком»?
— Это и есть цель этого проекта. Именно поэтому я сюда и пришёл.

— Насколько достижима эта цель?
— После двух побед подряд многое может измениться. Если мы обыграем «Ростов» на выходных, разговоры о трансферах утихнут. А потом, если мы победим «Оренбург», а позже «Краснодар», всё снова будет хорошо. Я просто не позволю этому отвлекать меня от работы, — приводит слова Станковича Kurir.

После 11 туров Мир РПЛ столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков.

