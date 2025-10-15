Деян Станкович рассказал, как к нему относятся болельщики «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал, как к нему относятся болельщики красно-белых. Серб признался, что чувствует полноценную поддержку от поклонников московской команды.

— Находясь под огнём журналистов, вы не испытываете проблем с болельщиками «Спартака».

— Известно, что болельщики «Црвены Звезды» и «Спартака» — побратимы. Болельщики «Спартака» с самого первого дня меня полностью поддерживают. Они видят мою эмоциональность, самоотдачу и преданность клубу. На каждом шагу я чувствую, что они отвечают мне взаимностью, — приводит слова Деяна Станковича интернет-портал Kurir.