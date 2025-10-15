Тренер ЦСКА Хавьер Нойя: Кисляк и Глебов — хорошие игроки, но главное у нас — коллектив

Тренер ЦСКА Хавьер Нойя высказался об успешной игре воспитанников армейцев Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.

«Понятно, что Кисляк и Глебов — очень хорошие футболисты и в индивидуальном плане. Но у нас самое важное сейчас — это коллектив. У нас игра построена не на одного игрока. Это коллективный вид спорта. И у нас как у коллектива всё получится», — сказал Нойя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Глебов в нынешнем сезоне РПЛ в девяти матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Кисляк в 11 встречах заработал 3+4 очка по системе «гол+пас».

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 24 очка за 11 туров.