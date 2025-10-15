Станкович: «Спартак» — самый популярный клуб России

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил, почему к красно-белым приковано чрезмерное внимание, что выливается в большое количество критики и негатива. Серб отметил, что «Спартак» — самый популярный клуб страны, поэтому многие хотят ему насолить.

«Спартак» — национальный клуб, самый популярный с момента своего основания как в Москве, так и по всей России. Желающих поставить подножку «Спартаку» много», — приводит слова Деяна Станковича интернет-портал Kurir.

Напомним, по итогам стартовых 11 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.