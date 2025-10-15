Скидки
Деян Станкович рассказал о своих взаимоотношениях с игроками «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал о своих взаимоотношениях с футболистами красно-белых. Станкович работает в «Спартаке» с 2024 года. После 11 туров Мир РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков.

— Игроки «Спартака» поддерживают вас публично. Какие у вас отношения в раздевалке?
— Я люблю их всех, как своих сыновей. Посмотрите на статистику: с момента моего прихода в клуб у 14 игроков продлены контракты. Означает ли это, что я им доверяю или нет? — приводит слова Станковича Kurir.

Отметим, ранее появилась информация, что Станкович может покинуть «Спартак» и возглавить сборную Сербии по футболу.

