Деян Станкович ответил, оставил ли он след в истории «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, оставил ли он след в истории клуба. После 11 туров Мир РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков.

— Вы оставили след в «Спартаке», не так ли? Даже те, кто постоянно на вас нападают, не спорят с этим.

— Честно говоря, в «Спартаке» я сделал много хорошего. Конечно, это не значит, что я останусь в клубе, независимо от результатов. Но факт остаётся фактом. «Спартак» за последние годы сменил много тренеров. Это совпадение? Всегда ли проблема была в тренерах? Думаю, руководство поняло, что в какой-то момент эта тенденция должна измениться, что тренер должен заслужить настоящее доверие, — приводит слова Станковича Kurir.

Станкович работает в «Спартаке» с 2024 года.