Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деян Станкович поделился мнением об уровне РПЛ

Деян Станкович поделился мнением об уровне РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович поделился мнением об уровне Мир Российской Премьер-Лиги. Сербский специалист работает в «Спартаке» с 2024 года.

— Ваше мнение про РПЛ? Похоже, что там равные шансы [у многих команд], а очки теряются в матчах с небольшими клубами.
— Я всё ещё ищу причину происходящего в матчах, которые не носят ярлыка дерби. Я намеренно и осознанно не говорю о «маленьких» играх, потому что здесь такого понятия нет. Все команды компактные, серьёзные, с хорошими тренерами, которые знают, чего хотят на поле, — приводит слова Станковича Kurir.

После 11 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (23). «Спартак» — шестой (18).

Материалы по теме
Деян Станкович ответил, оставил ли он след в истории «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android