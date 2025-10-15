Деян Станкович поделился мнением об уровне РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович поделился мнением об уровне Мир Российской Премьер-Лиги. Сербский специалист работает в «Спартаке» с 2024 года.

— Ваше мнение про РПЛ? Похоже, что там равные шансы [у многих команд], а очки теряются в матчах с небольшими клубами.

— Я всё ещё ищу причину происходящего в матчах, которые не носят ярлыка дерби. Я намеренно и осознанно не говорю о «маленьких» играх, потому что здесь такого понятия нет. Все команды компактные, серьёзные, с хорошими тренерами, которые знают, чего хотят на поле, — приводит слова Станковича Kurir.

После 11 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (23). «Спартак» — шестой (18).