Видеообзор разгромной победы Испании над Болгарией в матче отбора на ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла команду Болгарии в матче 4-го тура группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча, которая прошла на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде, завершилась со счётом 4:0.

Видеообзор матча:

Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Дубль оформил Микель Мерино (35-я и 57-я минуты), ещё один мяч был забит после автогола Атанаса Чернева (79), также отличился Микель Оярсабаль (90+2, пенальти).

Команда Луиса де ла Фуэнте одержала четвёртую подряд сухую победу и возглавляет таблицу группы Е. Болгария без набранных очков идёт четвёртой.

В следующем туре 15 ноября Испания сыграет в гостях с Грузией, Болгария в этот же день на выезде встретится с Турцией.