Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор разгромной победы Испании над Болгарией в матче отбора на ЧМ-2026

Видеообзор разгромной победы Испании над Болгарией в матче отбора на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Испании обыграла команду Болгарии в матче 4-го тура группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча, которая прошла на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде, завершилась со счётом 4:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Болгария
1:0 Мерино – 35'     2:0 Мерино – 57'     3:0 Чернев – 79'     4:0 Оярсабаль – 90+2'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Дубль оформил Микель Мерино (35-я и 57-я минуты), ещё один мяч был забит после автогола Атанаса Чернева (79), также отличился Микель Оярсабаль (90+2, пенальти).

Команда Луиса де ла Фуэнте одержала четвёртую подряд сухую победу и возглавляет таблицу группы Е. Болгария без набранных очков идёт четвёртой.

В следующем туре 15 ноября Испания сыграет в гостях с Грузией, Болгария в этот же день на выезде встретится с Турцией.

Материалы по теме
Хави назвал сборную, которая победит на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android