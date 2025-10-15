Игрок сборной России Умяров высказался о победе в матче с Боливией

Полузащитник сборной России Наиль Умяров прокомментировал победу в товарищеском матче с национальной командой Боливии. Игра состоялась накануне, 14 октября, в Москве. Команда Валерия Карпина одержала разгромную победу со счётом 3:0.

«Боливия хорошая, технически оснащённая команда. Хорошо, что удалось забить три мяча. В плане нашей обороны и их атаки было не тревожно, но они оказали серьёзное влияние и давление», — сказал Наиль Умяров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в октябре 2025 года хавбек «Спартака» Наиль Умяров впервые был вызван в сборную России по футболу.