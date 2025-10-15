Игрок сборной России Умяров высказался о победе в матче с Боливией
Полузащитник сборной России Наиль Умяров прокомментировал победу в товарищеском матче с национальной командой Боливии. Игра состоялась накануне, 14 октября, в Москве. Команда Валерия Карпина одержала разгромную победу со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
«Боливия хорошая, технически оснащённая команда. Хорошо, что удалось забить три мяча. В плане нашей обороны и их атаки было не тревожно, но они оказали серьёзное влияние и давление», — сказал Наиль Умяров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в октябре 2025 года хавбек «Спартака» Наиль Умяров впервые был вызван в сборную России по футболу.
