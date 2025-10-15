«Порадовали болельщиков». Бородюк — о победе сборной России над Боливией

Российский специалист Александр Бородюк высказался по итогам товарищеского матча между сборными России и Боливии. Игра прошла накануне, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась победой россиян со счётом 3:0.

«Очередная победа. Порадовали болельщиков, но к этому нужно относиться спокойно. Ещё раз говорю, на мой взгляд, слабый соперник. Когда начнутся отборочные матчи, совсем другой будет футбол по интенсивности и скоростям. В этом плане нашей сборной нужно готовиться к немножко другому уровню. Всё-таки пока вот эти команды, которые слабее нас, обыгрываются легко. А здесь при болельщиках наши здорово подняли всем настроение. Хороший результат, хорошая победа.

А вот если говорить с точки зрения футбола в [потенциальных] отборочных матчах [на большие турниры], там нужно будет смотреть на жеребьёвку, важно, из какой группы выходить, какое место занять. Мы ведь ещё даже не играли с командами из первой двадцатки мирового рейтинга. К другому футболу нашей сборной нужно быть готовыми. А такие команды [как Боливия] мы обыгрываем легко и свободно», — приводит слова Бородюка сетевое издание СП.