Главная Футбол Новости

«Порадовали болельщиков». Бородюк — о победе сборной России над Боливией

«Порадовали болельщиков». Бородюк — о победе сборной России над Боливией
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Александр Бородюк высказался по итогам товарищеского матча между сборными России и Боливии. Игра прошла накануне, 14 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась победой россиян со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Очередная победа. Порадовали болельщиков, но к этому нужно относиться спокойно. Ещё раз говорю, на мой взгляд, слабый соперник. Когда начнутся отборочные матчи, совсем другой будет футбол по интенсивности и скоростям. В этом плане нашей сборной нужно готовиться к немножко другому уровню. Всё-таки пока вот эти команды, которые слабее нас, обыгрываются легко. А здесь при болельщиках наши здорово подняли всем настроение. Хороший результат, хорошая победа.

А вот если говорить с точки зрения футбола в [потенциальных] отборочных матчах [на большие турниры], там нужно будет смотреть на жеребьёвку, важно, из какой группы выходить, какое место занять. Мы ведь ещё даже не играли с командами из первой двадцатки мирового рейтинга. К другому футболу нашей сборной нужно быть готовыми. А такие команды [как Боливия] мы обыгрываем легко и свободно», — приводит слова Бородюка сетевое издание СП.

