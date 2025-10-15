Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» продлила контракт полузащитника Френки де Йонга

«Барселона» продлила контракт полузащитника Френки де Йонга
Комментарии

«Барселона» продлила трудовое соглашение с нидерландским полузащитником Френки де Йонгом до 2029 года. Об этом клуб объявил на своём официальном сайте.

28-летний полузащитник выступает в составе сине-гранатовых с 2019 года, перейдя из амстердамского «Аякса». За это время полузащитник провёл 183 матча в чемпионате Испании, в которых забил 14 голов и отдал 16 результативных передач. Вместе с каталонцами хавбек дважды выигрывал Ла Лигу, а также Кубок и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне де Йонг появился на поле в 46 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя взятиями ворот и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
«Барселона» близка к продлению контракта с Френки де Йонгом — Mundo Deportivo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android