«Барселона» продлила контракт полузащитника Френки де Йонга

«Барселона» продлила трудовое соглашение с нидерландским полузащитником Френки де Йонгом до 2029 года. Об этом клуб объявил на своём официальном сайте.

28-летний полузащитник выступает в составе сине-гранатовых с 2019 года, перейдя из амстердамского «Аякса». За это время полузащитник провёл 183 матча в чемпионате Испании, в которых забил 14 голов и отдал 16 результативных передач. Вместе с каталонцами хавбек дважды выигрывал Ла Лигу, а также Кубок и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне де Йонг появился на поле в 46 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя взятиями ворот и двумя результативными передачами.