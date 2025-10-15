Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Бородюк оценил голы сборной России в матче с Боливией

Комментарии

Российский специалист Александр Бородюк оценил забитые игроками сборной России голы в матче с национальной командой Боливии. В этой встрече, которая прошла накануне, отличились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Матч завершился победой россиян со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

— Как оцените голы сборной России в матче [с Боливией]?
— Здесь всё зависит от сопротивляемости соперника. Когда будут играть команды уровнем выше, то там и другая игра в защите будет.

Здесь сборная Боливии нам позволяла легко и свободно действовать. Для сборной сейчас нет никаких задач, ответственности, они играют в лёгкий футбол, — приводит слова Бородюка сетевое издание СП.

Комментарии
Новости. Футбол
