CIES: Александр Соболев из «Зенита» — в топ-10 нападающих в мире по игре головой

Международный центр спортивных исследований (CIES) на соём официальном сайте опубликовал рейтинг футболистов, представляющих наибольшую опасность воротам соперника при игре головой. Нападающий «Зенита» Александр Соболев вошёл в топ-10 этого рейтинга, заняв девятое место. На первой строчке оказался форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

Соболеву 28 лет, за сине-бело-голубых нападающий выступает с конца августа 2024 года. В нынешнем сезоне Александр провёл 14 матчей на клубном уровне, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Соболева в € 6 млн.