Николай Ларин: особенно рад за Умярова — он долго ждал вызов в сборную России и доказывал

Комментарии

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин отреагировал на дебют полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в сборной России. Хавбек сыграл в обоих матчах октябрьского сбора — с Ираном (2:1) и Боливией (3:0).

«Я очень рад, что ещё один чертановский воспитанник был вызван в сборную России. Мы все годы работали именно для этого. А за Наиля Умярова рад особенно, потому что он долго ждал вызов и доказывал, что заслуживает. К сожалению, во время матчей с Ираном и Боливией я был в самолётах. Но обязуюсь посмотреть!» — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Наиль Умяров в нынешнем сезоне РПЛ провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

