Николай Ларин: особенно рад за Умярова — он долго ждал вызов в сборную России и доказывал
Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин отреагировал на дебют полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в сборной России. Хавбек сыграл в обоих матчах октябрьского сбора — с Ираном (2:1) и Боливией (3:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18' 2:0 Миранчук – 43' 3:0 Сергеев – 57'
«Я очень рад, что ещё один чертановский воспитанник был вызван в сборную России. Мы все годы работали именно для этого. А за Наиля Умярова рад особенно, потому что он долго ждал вызов и доказывал, что заслуживает. К сожалению, во время матчей с Ираном и Боливией я был в самолётах. Но обязуюсь посмотреть!» — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Наиль Умяров в нынешнем сезоне РПЛ провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.
