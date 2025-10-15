Скидки
Андрей Канчельскис: «Торпедо» — великий клуб, и так позорить его — это ужасно

Андрей Канчельскис: «Торпедо» — великий клуб, и так позорить его — это ужасно
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о ситуации в московском «Торпедо». Сегодня, 15 октября, чёрно-белые объявили об увольнении Дмитрия Парфёнова с должности главного тренера первой команды и о возвращении Олега Кононова.

«Это даже смешно. Парфёнова уже уволили спустя месяц, вернули Кононова… Бардак! Кто руководит «Торпедо»? Они хоть понимают, что такое футбол, что такое «Торпедо»? Что это клуб с великими традициями? Ответов на эти вопросы нет, но себя вести нельзя. Ребята просто позорят себя и клуб. Мне жаль болельщиков в первую очередь, всё-таки «Торпедо» — клуб с именем, там такие футболисты играли! И так его позорить — это ужасно. Откуда такие руководители берутся? Так не бывает просто! Нельзя убивать такие великие клубы. Позор.

Для меня удивительно, что «Торпедо» идёт последним в Первой лиге. Клуб должен всегда играть в РПЛ, а у нас, наоборот, болтается где-то внизу. Всё зависит от руководителей, а чего хотят нынешние — непонятно. Думаю, они преследуют какие-то свои цели, но футбол их не интересует. Ещё раз скажу: это позор», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

