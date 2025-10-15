Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о возможном уходе Педро из клуба

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о возможном уходе Педро из клуба
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе футболиста Педро из клуба. Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Ахли» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу бразильца.

— Если Педро уйдёт, это большая потеря для «Зенита»?
— Любая потеря важного игрока — это всегда существенно. По предложениям: здесь факторы, которые должны учитываться — предложение, которое устроит клуб, и желание самого игрока. Других вопросов нет. А клуб будет рассматривать возможность замены того или иного футболиста, который хочет уйти.

Педро или любой другой игрок здесь не является исключением. Это футбол. Так бывает, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Семак ответил, рассматривали ли в «Зените» вариант с возвращением Кузяева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android