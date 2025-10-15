Главный тренер «Зенита» Семак высказался о возможном уходе Педро из клуба

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе футболиста Педро из клуба. Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Ахли» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу бразильца.

— Если Педро уйдёт, это большая потеря для «Зенита»?

— Любая потеря важного игрока — это всегда существенно. По предложениям: здесь факторы, которые должны учитываться — предложение, которое устроит клуб, и желание самого игрока. Других вопросов нет. А клуб будет рассматривать возможность замены того или иного футболиста, который хочет уйти.

Педро или любой другой игрок здесь не является исключением. Это футбол. Так бывает, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.