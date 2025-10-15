Главный тренер «Зенита» Семак: сложные ситуации возникают, моё дело — работать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, хотел бы он покинуть санкт-петербургский клуб.

— У вас идёт восьмой сезон в «Зените». Не было такого, что работа приелась и хотелось сменить обстановку?

— Это моя любимая работа. Прилагаю все усилия, чтобы команда добивалась того результата, который нас всех устроит абсолютно. Тренер — это тот человек, который решает сложные ситуации, которые случаются. Они возникают всегда. Моё дело — работать. Я получаю удовольствие от своей работы, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Семак приводил сине-бело-голубых к победе в чемпионате России шесть лет подряд, начиная с сезона-2018/2019.