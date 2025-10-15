Скидки
Игроки «Зенита» Педро и Луис Энрике вошли в топ-50 лучших дриблёров мира по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте представил список лучших дриблёров мира. Футболисты «Зенита» Педро (86.4) и Луис Энрике (87.8) вошли в топ-50 рейтинга, заняв 22 и 34 место. На первой строчке оказался вингер «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе (87.8).

В нынешнем сезоне Педро выходил на поле в 15 встречах во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Напомним, этим летом саудовский «Аль-Иттихад» предлагал за нападающего € 40 млн, но руководство петербуржцев не согласилось.

Луис Энрике за девять матчей набрал 1+1 балл по системе «гол+пас». Полузащитник возглавил топ-10 самых дорогих футболистов Мир Российской Премьер-Лиги по версии Transfermarkt, его стоимость оценивается в € 25 млн.

