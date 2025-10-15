Скидки
Станислав Черчесов объяснил удачный старт вместе с «Ахматом» в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов объяснил удачный старт во главе грозненской команды в Мир РПЛ. Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа, под его руководством грозненцы провели восемь матчей, одержав четыре победы. По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Мне по большому счёту адаптироваться не нужно, не потому, что я в своей стране говорю по-русски, а потому, что я профессиональный тренер, если не работал в РПЛ, то это не значит, что не наблюдал, не понимаешь, какие механизмы здесь должны работать. Во всяком случае я играл здесь и работал тренером.

Если ты действительно профессиональный тренер, увлечён профессией, значит, должен внимательно наблюдать, потому что предложения могут поступать в любую секунду. Нужно быть просто готовым. Разве можно не готовым что-то делать?» — приводит слова Черчесова ТАСС.

