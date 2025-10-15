Гол с центра поля — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Андорра — Сербия

Накануне состоялся матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Андорры и Сербии. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Эстади де ла ФАФ» (Энкамп, Андорра). В качестве главного арбитра матча выступил Анастасиос Папапетру (Греция).
Видеообзор матча:
Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Гийом Лопес на 17-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Кристиан Гарсия на 19-й минуте забил в свои ворота и сравнял счёт. Душан Влахович на 54-й минуте обеспечил гостям преимущество, а на 77-й минуте пенальти реализовал Александр Митрович.
После этой игры сборная Андорры с одним очком замыкает турнирную таблицу группы К, национальная команда Сербии с 10 очками находится на третьей строчке.
- 15 октября 2025
-
17:09
-
17:05
-
16:53
-
16:50
-
16:50
-
16:38
-
16:30
-
16:30
-
16:29
-
16:15
-
16:12
-
16:10
-
16:06
-
16:00
-
15:58
-
15:56
-
15:47
-
15:40
-
15:26
-
15:21
-
15:10
-
15:07
-
15:01
-
14:58
-
14:56
-
14:54
-
14:50
-
14:49
-
14:49
-
14:48
-
14:43
-
14:41
-
14:38
-
14:35
-
14:31