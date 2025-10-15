Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол с центра поля — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Андорра — Сербия

Гол с центра поля — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Андорра — Сербия
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Андорры и Сербии. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Эстади де ла ФАФ» (Энкамп, Андорра). В качестве главного арбитра матча выступил Анастасиос Папапетру (Греция).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Андорра
Окончен
1 : 3
Сербия
1:0 Лопес – 17'     1:1 Гарсия – 19'     1:2 Влахович – 54'     1:3 Митрович – 77'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Гийом Лопес на 17-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Кристиан Гарсия на 19-й минуте забил в свои ворота и сравнял счёт. Душан Влахович на 54-й минуте обеспечил гостям преимущество, а на 77-й минуте пенальти реализовал Александр Митрович.

После этой игры сборная Андорры с одним очком замыкает турнирную таблицу группы К, национальная команда Сербии с 10 очками находится на третьей строчке.

Материалы по теме
Англия вышла на ЧМ, Италия ещё в гонке и «Голливуд» от Нигерии! Главное в отборе. Видео
Англия вышла на ЧМ, Италия ещё в гонке и «Голливуд» от Нигерии! Главное в отборе. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android