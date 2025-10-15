Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Енисей — Уфа, результат матча 15 октября 2025, счет 1:1 (3:5 пен.), 1/16 финала Кубка России 2025/2026

«Уфа» в серии пенальти обыграла «Енисей» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались красноярский «Енисей» и «Уфа». Игра состоялась на стадионе «Футбол-арена Енисей» (Красноярск). В качестве главного арбитра матча выступил Максим Скорочкин из Владивостока. Победу со счётом 1:1 (5:3 пен.) одержала команда гостей.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
15 октября 2025, среда. 14:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 1
3 : 5
Уфа
Уфа
1:0 Окладников – 7'     1:1 Минатулаев – 14'    

Первый гол в матче забил нападающий красноярцев Андрей Окладников. Форвард отличился на седьмой минуте. На 14-й минуте футболист гостей Осман Минатулаев сравнял счёт. По итогам серии пенальти точнее оказались игроки «Уфы».

Соперником «Уфы» в следующем раунде Пути регионов Кубка России станет победитель пары «Шинник» – «Нефтехимик».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
