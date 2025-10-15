Скидки
Матч-центр:
Руслан Пименов рассказал, что нужно «Локомотиву» для чемпионства в РПЛ

Руслан Пименов рассказал, что нужно «Локомотиву» для чемпионства в РПЛ
Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, что нужно железнодорожникам, чтобы выиграть Мир РПЛ в этом сезоне. По словам Пименова, красно-зелёным необходим центральный защитник очень хорошего уровня. После 11 туров РПЛ железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на одно очко.

— Как вам нынешний «Локомотив»?
— Нравится.

— Есть шансы на чемпионство?
— Для этого им нужен ещё один центральный защитник. Причём хорошего уровня. Если он зимой появится, тогда да, шансы есть, — приводят слова Пименова «Известия».

Действующий чемпион России по футболу — «Краснодар».

