Пять голов — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Турция — Грузия

Сборная Турции разгромила команду Грузии в матче 4-го тура европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча, которая прошла на стадионе «Коджаэли» в Измите, завершилась со счётом 4:1.
Видеообзор матча:
Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В составе турецкой команды дубль оформил Мерих Демирал (22-я и 52-я минуты), по разу отличились Кенан Йылдыз (14-я) и Юнус Акгюн (35-я). У Грузии гол забил Георгий Кочорашвили (64-я).
Сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы набрала девять очков и идёт второй в таблице группы Е. Грузия, которую возглавляет Вилли Саньоль, с тремя очками идёт третьей в квартете.
В следующем туре 15 ноября Турция примет Болгарию, Грузия в этот же день сыграет дома с Испанией.
- 15 октября 2025
-
17:09
-
17:05
-
16:53
-
16:50
-
16:50
-
16:38
-
16:30
-
16:30
-
16:29
-
16:15
-
16:12
-
16:10
-
16:06
-
16:00
-
15:58
-
15:56
-
15:47
-
15:40
-
15:26
-
15:21
-
15:10
-
15:07
-
15:01
-
14:58
-
14:56
-
14:54
-
14:50
-
14:49
-
14:49
-
14:48
-
14:43
-
14:41
-
14:38
-
14:35
-
14:31