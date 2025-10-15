Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пять голов — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Турция — Грузия

Сборная Турции разгромила команду Грузии в матче 4-го тура европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча, которая прошла на стадионе «Коджаэли» в Измите, завершилась со счётом 4:1.

Видеообзор матча:

Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В составе турецкой команды дубль оформил Мерих Демирал (22-я и 52-я минуты), по разу отличились Кенан Йылдыз (14-я) и Юнус Акгюн (35-я). У Грузии гол забил Георгий Кочорашвили (64-я).

Сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы набрала девять очков и идёт второй в таблице группы Е. Грузия, которую возглавляет Вилли Саньоль, с тремя очками идёт третьей в квартете.

В следующем туре 15 ноября Турция примет Болгарию, Грузия в этот же день сыграет дома с Испанией.