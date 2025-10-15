Видеообзор матча отбора на ЧМ-2026 Ирландия — Армения

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Накануне состоялся матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Ирландии и Армении. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали ирландцы. Встреча состоялась на стадионе «Авива» в Дублине. В качестве главного арбитра матча выступил Бенуа Бастьен (Франция).

Видеообзор матча:

Права на трансляции отборочных матчей к ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 52-й минуте у гостей красную карточку получил Тигран Барсегян. Единственный гол в этой встрече забил Эван Фергюсон на 70-й минуте.

После этой встречи сборная Ирландии с четырьмя очками расположилась на третьем месте в турнирной таблице группы F, национальная команда Армении с тремя очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре Ирландия 13 ноября примет на своём поле Португалию, Армения в тот же день дома сыграет с Венгрией.