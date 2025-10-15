Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Семак рассказал о физической форме Андрея Мостового после совета Карпина быть постройнее

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о физической форме хавбека Андрея Мостового после совета возглавляющего сборную России Валерия Карпина быть постройнее. По словам Карпина, Мостовой не страдает от лишнего веса.

«Карпин ответил на вопрос по Мостовому. Андрея не вызвали, он тренируется с нами. Лишнего веса у него нет, физическая форма — нормальная. Что касается игрового тонуса, у каждого футболиста бывают разные периоды: где-то лучше играет, где-то — хуже. Сейчас играет чуть меньше. Всё в его руках, ногах и голове. Как и у каждого футболиста», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

