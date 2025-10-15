Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Семак ответил, почему не переживал, что его уволят после упущенного золота «Зенита» в РПЛ

Семак ответил, почему не переживал, что его уволят после упущенного золота «Зенита» в РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, не переживал ли он об увольнении после второго места в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

— Со слов хоккейного тренера Ларионова, Алексей Миллер сказал ему не переживать и работать дальше в СКА.
— А я при чём к этому разговору (улыбается)?

— Была ли у вас подобная беседа с главой «Газпрома» после упущенного чемпионства в прошлом сезоне?
— Послушайте: если бы в 2018 году вам сказали, что «Зенит» за следующие семь лет шесть раз станет чемпионом… За это уволили бы тренера? — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Уволили бы тренера за шесть чемпионств за семь лет?» Накоротке с Семаком
Эксклюзив
«Уволили бы тренера за шесть чемпионств за семь лет?» Накоротке с Семаком
