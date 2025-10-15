Экс-президент «Торпедо» Тукманов выразил недоумение по поводу происходящего в клубе

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о тренерских перестановках в московском клубе. Сегодня, 15 октября, команду возглавил Олег Кононов, покинувший автозаводцев в августе этого года. Он сменил уволенного Дмитрия Парфёнова.

«Ситуация со сменой тренеров в «Торпедо» — непонятная для меня. Я не могу понять, кто принимает эти решения и в чьих интересах они принимаются. Если это делается в интересах команды, то не совсем логично снимать тренера, которого назначили месяц назад.

Ведь для его назначения были какие-то предпосылки: его кандидатура обсуждалась, ему доверяли — и вдруг вот так через месяц взять и освободить», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Отметим, что на тренерском мостике «Торпедо» в текущем сезоне, помимо Кононова, работали три специалиста: Сергей Жуков (и. о.), Павел Кирильчик (и. о.) и Дмитрий Парфёнов.