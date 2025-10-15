Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов определил российских тренеров, которые могут работать за рубежом

Станислав Черчесов определил российских тренеров, которые могут работать за рубежом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов назвал российских тренеров, которые могут работать за границей. Сам Черчесов ранее трудился в венгерском «Ференцвароше» и польской «Легии». С обоими клубами российский специалист выигрывал внутренние первенства.

«Во-первых, у нас уже работают такие, правда, не в Европе, а в Китае — Леонид Слуцкий. А так, у нас очень много хороших тренеров, которые могут работать, почему нет? Они не просто тренеры, а ещё и футболисты, которые играли за рубежом. Тот же Рашид Рахимов, Сергей Семак, Андрей Талалаев играли за рубежом. Опыт игрока помогает тебе в работе тренером, потому что ты уже как игрок чувствуешь какие-то моменты, которые ни в какой книге не прочитаешь», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Отметим, что Черчесов возглавил «Ахмат» в начале августа этого года. До этого он работал главным тренером сборной Казахстана.

Материалы по теме
Станислав Черчесов обозначил, как изменилась РПЛ за 10 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android