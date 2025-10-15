Станислав Черчесов определил российских тренеров, которые могут работать за рубежом

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов назвал российских тренеров, которые могут работать за границей. Сам Черчесов ранее трудился в венгерском «Ференцвароше» и польской «Легии». С обоими клубами российский специалист выигрывал внутренние первенства.

«Во-первых, у нас уже работают такие, правда, не в Европе, а в Китае — Леонид Слуцкий. А так, у нас очень много хороших тренеров, которые могут работать, почему нет? Они не просто тренеры, а ещё и футболисты, которые играли за рубежом. Тот же Рашид Рахимов, Сергей Семак, Андрей Талалаев играли за рубежом. Опыт игрока помогает тебе в работе тренером, потому что ты уже как игрок чувствуешь какие-то моменты, которые ни в какой книге не прочитаешь», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Отметим, что Черчесов возглавил «Ахмат» в начале августа этого года. До этого он работал главным тренером сборной Казахстана.