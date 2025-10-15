Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Торпедо» Тукманов: Кононов хочет доказать, что его уволили незаслуженно

Экс-президент «Торпедо» Тукманов: Кононов хочет доказать, что его уволили незаслуженно
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов высказался о возвращении Олега Кононова на пост тренера автозаводцев.

«Что касается Кононова, он зарекомендовал себя как специалист, который уже работал в клубах РПЛ. Поработал в том числе и в «Торпедо». На мой взгляд, работал нормально, без каких-то серьёзных провалов. Но вот в последнее время провал был в «Торпедо», поэтому его освободили от должности. Плюс ко всему прочему наложилась ситуация с судейством, которая, на мой взгляд, деморализовала игроков и надломила психологически. Повторюсь, для меня непонятно, что сегодня происходит с «Торпедо» и кто принимает такие решения. Наверное, у Кононова есть амбиции — он хочет доказать, что его тогда незаслуженно освободили из команды. Это в первую очередь. Надо понять, кто его приглашал. Если его приглашали те же люди, которые его и освободили, может быть, тогда они предложили ему условия, от которых он не смог отказаться. Если это новые руководители клуба, которые в него поверили, тогда это очередной выигрыш для Кононова. А что там на самом деле происходит — мы с вами можем только предполагать», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Губерниев иронично отреагировал на решение руководства «Торпедо» вернуть Кононова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android