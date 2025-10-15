Скидки
Главная Футбол Новости

Сиссе — об Экитике: не ожидал, что он будет настолько хорош, настолько быстр

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Джибриль Сиссе высказался о 23-летнем нападающем Уго Экитике.

«Он забивает голы. Он умеет забивать. Экитике показал это в Германии и показал это, перейдя в «Ливерпуль». Я немного боялся, что он будет мало играть, но я ошибался. Он играет, у него всё хорошо. Уго даёт Мо Салаху и Александеру Исаку много вариативности. Он действительно хороший игрок. Я знаю его по Франции. Я знал, что у него есть игровой потенциал, но, честно говоря, я не ожидал, что он будет настолько хорош, настолько быстр», — приводит слова Сиссе Get French Football News.

Экитике перешёл в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» летом 2025 года за € 75 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

