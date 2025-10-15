Мингиян Бевеев назвал самое яркое впечатление от своего дебюта в сборной России

Защитник «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев поделился эмоциями от своего дебюта в национальной команде. Игрок принял участие в товарищеском матче со сборной Боливии (3:0).

— Расскажите о своём первом приезде в национальную команду. Что удивило или было необычно для вас?

— Обратил внимание, что в сборной высокий уровень. Но в итоге увидел то, что и ожидал увидеть. А оценивать мою работу в сборной будет главный тренер.

— Своей игрой довольны?

— Всё, что мог, я делал. Хорошо или плохо, потом скажут.

— Карпин ещё не говорил вам ничего по итогу вашего вызова?

— Пока нет.

— Какое самое яркое впечатление от сборной?

— Дебют. Это такой важный момент, который отложится на всю жизнь. Я очень рад находиться в национальной команде своей страны и каким-то образом помогать ей на поле своими действиями.

— Есть ли у вас понимание, приедете ли в сборную в ноябре?

— Пока ничего об этом не знаю.

— Как вам работа под руководством Карпина? Говорят, у него жёсткие требования.

— Мне нравится. Наверное, если ты хочешь добиваться каких-то серьёзных результатов и поставленных целей, то нужно требовать дисциплину с футболистов. Это нормально, — приводит слова Бевеева «Евро-Футбол.Ру».