Мингиян Бевеев назвал самое яркое впечатление от своего дебюта в сборной России

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев поделился эмоциями от своего дебюта в национальной команде. Игрок принял участие в товарищеском матче со сборной Боливии (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

— Расскажите о своём первом приезде в национальную команду. Что удивило или было необычно для вас?
— Обратил внимание, что в сборной высокий уровень. Но в итоге увидел то, что и ожидал увидеть. А оценивать мою работу в сборной будет главный тренер.

— Своей игрой довольны?
— Всё, что мог, я делал. Хорошо или плохо, потом скажут.

— Карпин ещё не говорил вам ничего по итогу вашего вызова?
— Пока нет.

— Какое самое яркое впечатление от сборной?
— Дебют. Это такой важный момент, который отложится на всю жизнь. Я очень рад находиться в национальной команде своей страны и каким-то образом помогать ей на поле своими действиями.

— Есть ли у вас понимание, приедете ли в сборную в ноябре?
— Пока ничего об этом не знаю.

— Как вам работа под руководством Карпина? Говорят, у него жёсткие требования.
— Мне нравится. Наверное, если ты хочешь добиваться каких-то серьёзных результатов и поставленных целей, то нужно требовать дисциплину с футболистов. Это нормально, — приводит слова Бевеева «Евро-Футбол.Ру».

