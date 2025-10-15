Скидки
Арсенал — Сокол. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн: такое ощущение, будто «Бавария» — мой второй дом

Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями от выступления за свою нынешнюю команду, а также высказался об ожиданиях от нынешнего сезона.

«Бавария» — очень большой клуб. Каждый год она показывает себя в Европе как один из лучших клубов, являясь фаворитом в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Я хотел себя проверить на таком уровне, мне всё нравится как на поле, так и за его пределами. Такое ощущение, будто это мой второй дом. Я наслаждаюсь каждым моментом, надеюсь, так будет и дальше.

В этом сезоне у нас есть отличный шанс выиграть все трофеи. Когда бы ты ни начал новый сезон с «Баварией», ты всегда в ранге фаворитов. С момента моего прибытия в клуб мы играли в Кубке не лучшим образом, поэтому хотим это исправить. В Лиге чемпионов, хоть сейчас идёт довольно ранняя стадия турнира, мы также стремимся к триумфу. Перед чемпионатом мира хочется как следует проявить себя», — приводит слова Кейна Daily Mail.

